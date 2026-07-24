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Son dakika | Diyarbakır'da deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Diyarbakır'da saat 14:41'de deprem meydana geldi.

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Son dakika | Diyarbakır'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'da merkez üssü Silvan ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13.09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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KANDİLLİ DE 3.5 DEDİ

Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Son dakika | Diyarbakır'da deprem - Resim : 3

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER NELERDİR?

Deprem gibi afetlerde ilk saatler hayati önem taşıyor. Uzmanlar, olası bir deprem sonrasında temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için her evde kolay ulaşılabilir bir noktada deprem çantası bulundurulması gerektiğini belirtiyor. İçerisinde bulunacak malzemelerin, en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanması tavsiye ediliyor.

Deprem çantasında öncelikle yeterli miktarda içme suyu ve uzun süre bozulmadan saklanabilen konserve, bisküvi, kuru meyve, kuruyemiş ve enerji barı gibi gıdalar yer almalıdır. Ayrıca ilk yardım çantası, düzenli kullanılan ilaçlar ve temel hijyen malzemeleri de mutlaka çantaya eklenmelidir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Deprem AFAD Kandilli Rasathanesi
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