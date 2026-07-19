Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın okul kapatma kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X platformundaki hesabından Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'na ait 8 ilkokulu kapatma kararına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersiz olduğunu öne sürerek Batı Trakya Türk Azınlığa ait 8 ilkokulu kapatma kararına sert tepki göstererek, bu uygulamayı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Yunanistan’ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait sekiz ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısı 76’ya düşürülmüştür." dedi.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI HÜKÜMLERİNİN İHLALİ NİTELİĞİNDE

Keçeli, İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu'nda birinci sınıfa kayıtlarda yeni engellerin çıkarılmasının Batı Trakya Türk Azınlığı'nın eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneği olduğuna işaret etti.

Bu karar ve uygulamaların Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğinde olduğunu belirten Keçeli, şunları kaydetti:

"Batı Trakya Türk Azınlığı’yla ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan’ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir." (AA)