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Halk TV Türkiye Son Dakika | Dilovası faciasında 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı

Son Dakika | Dilovası faciasında 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı

Son dakika haberi... Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 işçinin öldüğü Dilovası’ndaki fabrika yangınına ilişkin soruşturmada aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz’in de bulunduğu 7 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlendi

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Son Dakika | Dilovası faciasında 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikayangınına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz’in de bulunduğu 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede şüphelilerin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmaları talep edildi. Savcılık, sanıklar hakkında ağır hapis cezası uygulanmasını istedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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