Son Dakika | Dilova faciasında yeni gelişme! Belediye başkan yardımcısı dahil 8 kişi gözaltında

Dilovası’nda 3’ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği faciada, ailelerin haftalardır sürdürdüğü adalet nöbetinin ardından belediye görevlileri hakkında gözaltı kararı verildi. Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Dilovası’nda 3’ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Halk TV Muhabiri Umut Taştan’ın aktardığına göre, olayın ardından uzun süredir kamu görevlileri hakkında adım atılmasını isteyen ailelerin mücadelesi sonucu belediye personeline yönelik gözaltı kararları alındı.

Aileler yaklaşık iki haftadır Gebze’de adalet nöbeti tutuyordu. Daha önce şirket sahibi, bina sahibi ve bazı yakınları yargı sürecine dahil edilmişti. Ancak aileler, kaçak olduğu belirtilen yapı ve iş yeriyle ilgili kamu görevlilerinin sorumluluğunun da araştırılmasını istiyordu.

GÖZALTINA ALINANLAR

Soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi Eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, Dilovası Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdürü (Dilovası Bel Bşk. Yrd.) Hüseyin Öztürk, Dilovası Belediyesi Eski Yapı Kontrol Müdürü Selim San, Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, Dilovası Belediyesi Eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir, Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür V. Nizamettin Balcı ve Dilovası Belediyesi Zabıta Personeli Ömer Kocabay gözaltına alındı.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN GÖZALTINDALAR

Aktarılan bilgilere göre Ravive Kozmetik adlı iş yerine çalışma ruhsatı verilmişti. Aileler ve avukatlar ise binanın kaçak olduğunu, iş yerinin de kaçak faaliyet yürüttüğünü savunuyordu. Bu nedenle ruhsat sürecinde ve denetimlerde imzası bulunan belediye görevlilerinin sorumluluğu uzun süredir gündemdeydi.

Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları, eski müdürler ve zabıta personelinin de bulunduğu kamu görevlileri hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının gerekçesinin “kasten öldürme ve yaralamaya neden olma” olduğu aktarıldı. Bu kişiler hakkında arama ve el koyma kararı da bulunduğu belirtildi.

AİLELER AYLARDIR AYNI SORUYU SORUYORDU

Faciada yakınlarını kaybeden aileler, olayın ilk gününden bu yana yalnızca iş yeri sahiplerinin değil, kamu görevlilerinin de hesap vermesi gerektiğini söylüyordu. Ailelerin elinde, daha önce belediyeye ve ilgili birimlere yapılan şikâyet dilekçeleri bulunduğu aktarıldı. Bu dilekçelerde yapının kaçak olduğunun bildirildiği, ancak herhangi bir önlem alınmadığı ifade edildi.

Yaralı kurtulan işçiler ve hayatını kaybedenlerin yakınları, zabıta ekiplerinin daha önce denetime geldiğini ancak etkili bir işlem yapılmadığını anlatmıştı. Hatta bazı tanıklar, görevlilerin iş yerinden parfüm alarak ayrıldığını öne sürmüştü.

"HELALLEŞECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK" DEMİŞLERDİ

Aileler, son açıklamalarında kendilerine “helalleşelim” adı altında bazı tekliflerin geldiğini de duyurmuştu. Bu tekliflere tepki gösteren aileler, adalet sağlanmadan acılarının ve öfkelerinin dinmeyeceğini vurgulamıştı. Aileler, benzer tekliflerin sürmesi hâlinde isimleri kamuoyuna açıklayacaklarını söylemişti.