Son Dakika | Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında tahliye kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında tutuklanan Ali Kaya, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.

UYUŞTURUCU TESTLERİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 13 kişi, 6 Şubat'ta tutuklanmıştı. Ali Kaya'nın tüm uyuşturucu testleri negatif çıkmıştı. Ancak savcılık, Kaya hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı.

TUTUKLULUĞUN 7. AYINDA DURUŞMA

Ali Kaya, tutukluluğunun 7. ayında hakim karşısına çıktı. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Kaya'nın tutukluluk halinin devamı için yeterli şüphe bulunmadığına hükmetti.

TAHLİYE KARARI

Mahkeme, Ali Kaya'nın yurt dışı çıkış yasağı uygulanmak şartıyla tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Kaya, serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerin durumlarına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.