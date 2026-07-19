Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Dikey Geçiş Sınavı maratonu bitti! Sonuçlar için tarih açıklandı

Son dakika | Dikey Geçiş Sınavı maratonu bitti! Sonuçlar için tarih açıklandı

Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) yapıldı. Sınavın sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | Dikey Geçiş Sınavı maratonu bitti! Sonuçlar için tarih açıklandı
Son Güncelleme:

Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS), 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 624 bina ve 9 bin 904 salonda uygulandı. Saat 10.15'te başlayan 2026-DGS'de adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sayısal ve sözel testlerden 100 sorunun sorulduğu sınavda, adaylara 135 dakika cevaplama süresi verildi. 239 bin 681 adayın başvurduğu sınavda, emniyet görevlileri dahil 32 bin 567 kişi görev yaptı.

Son Dakika | Öğrenci affı düzenlemesi komisyonda kabul edildiSon Dakika | Öğrenci affı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

Son dakika | Dikey Geçiş Sınavı maratonu bitti! Sonuçlar için tarih açıklandı - Resim : 2

SONUÇLAR 13 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

Sınavın sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak ve sadece 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sınav ÖSYM
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro