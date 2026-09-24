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Halk TV Türkiye Son dakika | Depremin merkez üssünde okullar tatil edildi

Son dakika | Depremin merkez üssünde okullar tatil edildi

Son dakika... 5.5 büyüklüğündeki Şanlıurfa depreminin ardından kentte eğitime bir günlüğüne ara verildi.

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Son dakika | Depremin merkez üssünde okullar tatil edildi
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu:

"Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir."

Son dakika | Depremin merkez üssünde okullar tatil edildi - Resim : 1

DEPREM 4 KENTTE HİSSEDİLDİ

Güneydoğu'da bu sabah merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin yerin 5.1 km altında gerçekleştiği duyuruldu. Şanlıurfa Valisi Şıldak vatandaşları tedirgin eden depremin ilk incelemerele göre olumsuz bir durum olmadığını ifade etti.

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İÇİŞLERİ BAKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de deprem sonrası açıklamasında "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman’da da hissedilmiştir. AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Deprem
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