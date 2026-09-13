Son dakika | DEM Parti'den yasa sonrası ilk İmralı ziyareti

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PKK'nın silah bırakma sürecinin altyapısını oluşturan çerçeve yasanın Meclis'ten 467 oyla geçmesinin ardından İmralı'da kritik görüşme. DEM Parti İmralı heyeti, PKK lideri Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na yola çıktı. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer aldı.

ÖCALAN'A VİLLA YAPILMASI HABERİNİN GÖLGESİNDE

DEM Parti'nin bu ziyareti Öcalan'a yapıldığı ortaya çıkan ev haberinin gölgesinde gerçekleşti. Bahçeli, Öcalan için İmralı Adası’nda ev inşa edildiğini söylediği yönündeki açıklamasının ardından AKP’li Şamil Tayyar, söz konusu yapının ayrıntılarını şu şekilde paylaşmıştı:

"Devlet Beyin açıkladığı “bahçeli ev” dubleks bir villa.

250 metrekare kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi.

Hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlanmış.

Her türlü teknik altyapısı mevcut, görüntülü telefon ve internet imkanı var.

Öcalan henüz yerleşmedi ama villanın ofis şartlarından ihtiyaç halinde yararlanıyor.

Öcalan’ın statü konusundaki ısrarlı talebi Cumhurbaşkanımızdan döndü, silah bırakma işlemi kesinleşmeden adım atmak istemiyor."