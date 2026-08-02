Son dakika | DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen Çerçeve Yasa öncesinde kritik gelişme. DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adasına hareket etti.

NUMAN KURTULMUŞ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün yaptığı açıklamada yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı. Kurtulmuş, teklifin siyasi partilerin ortak çalışmasıyla hazırlanmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek" demişti.

BAHÇELİ: ÇERÇEVE YASAYA TAM DESTEK VERİLMELİDİR

Bahçeli de, bugün Türkgün gazetesine verdiği röportajda konunun siyaset üstü görülmesi gerektiğini savundu. MHP lideri, sürecin gidişatına dair şu ifadeleri kullandı:

"Bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye’ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir."

DEM PARTİ: UZLAŞI KRİTİK ÖNEMDE

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çerçeve yasa hazırlıkları kapsamında bazı görüş ayrılıklarının bulunduğunu ancak istişarelerin sürdüğünü söylemiş, Meclis'in 6 Ağustos'a kadar çalışacağını hatırlatan Doğan, "Önümüzdeki günler, saatler kritik" ifadelerini kullanmıştı.