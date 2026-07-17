Son Dakika | Çocuk Koruma Kanunu'nun ilk maddeleri Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

AKP'li Cüneyt Yüksel'in başkanlık ettiği TBMM Adalet Komisyonu, "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni ele almak üzere toplandı. Komisyonda teklifin tümü ve ilk iki maddesi üzerinde yapılan müzakereler yaklaşık 12 saat sürdü. Müzakereler sonucu kanun kabul edildi.

KOMİSYONDA İLK İKİ MADDE ONAYLANDI

Görüşmelerin ardından teklifin birinci ve ikinci maddeleri kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeyle bireysel silahlanmaya ilişkin kurallar daha da katılaştırıldı.

SİLAH MUHAFAZASINA SIKI DENETİM GELİYOR

6136 sayılı Kanun'a eklenecek 13/A maddesiyle, ateşli silahların güvenlik önlemi alınmaksızın ev veya araçta bulundurulması durumunda, bu silahların çocuklar tarafından ele geçirilmesini önleme yükümlülüğüne aykırı davranan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu fiil, müstakil bir suç olarak tanımlandı.

ÇOCUK SUÇLULARA CEZA SINIRLARI YÜKSELTİLİYOR

Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinde yapılan değişiklikle, suça sürüklenen çocuklar için yaş küçüklüğü indirim oranları yeniden belirlenirken, hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırıldı. Buna göre, 12-15 yaş aralığındaki çocuklar için ağırlaştırılmış müebbet cezasında süre 12-15 yıldan 13-18 yıla; müebbet hapis cezasında 9-11 yıldan 10-12 yıla; diğer suçlarda ise uygulanabilecek üst sınır 7 yıldan 9 yıla çıkarıldı.

GÖRÜŞMELER SALI GÜNÜ DEVAM EDECEK

İlk iki maddenin kabul edilmesinin ardından komisyon, teklifin kalan maddelerini görüşmek üzere 21 Temmuz Salı günü saat 15.00'te yeniden toplanma kararı aldı.

(ANKA)