Son dakika | CHP'li İl başkanlarına biber gazlı müdahale!

Sabahın ilk ışıklarından beri, CHP Genel Merkezi önündeki tansiyon düşmüyor. Kılıçdaroğlu'nun talebin ile tamamı polis ablukasına altına alınan CHP Genel Merkez Binasına desteğe giden CHP'li il başkanları ve beraberindekilere polis tarafından müdahale yapıldı.

"AKP'NİN TOMALARI KARŞILADI BİZİ"

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz müdahale sonrası ''Yüzlerce polis ve TOMA'larla izin vermiyorlar. Biber gazı ve TOMA'lardan sıktıkları sularla Genel Merkez'e girmemizi önlemeye çalıştırlar. Durum ortadadır'' ifadelerini kullandı.

MALATYA İL BAŞKANI YILDIZ: BUNU BİLEREK YAPTILAR

Müdahale sonrası konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız da müdahale hakkında şunları söyledi:

“Tüm il başkanlarını benim gibi TOMA karşıladı. AKP'nin TOMA'ları karşıladı bizi. Bunu bilerek yaptılar. Bugün buradaki ablukanın nedeni içeride il başkanlarının Özgür Özel'in yanında durmasına engel olmak. Ama biz Genel Başkanı'mızın yanındayız. Halkımızdan aldığımız kuvvetle genel başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız."