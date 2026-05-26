Son Dakika | CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı
Son dakika haberi... Sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı tutuklandı.
İzmir'de sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden, CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.
