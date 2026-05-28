Son Dakika | CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı

Son dakika... CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklanmasının ardından görevinden de uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı ilgili kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanununa Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik” iddialarıyla tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan tedbiri kamuoyuna bildirdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanununa Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.”

