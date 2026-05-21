Son Dakika | CHP'li Gaziantep milletvekili hakkında kesin ihraç talebi!
Son dakika... "Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir" diyen CHP Gaziantep Milletvekilli Hasan Öztürkmen, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek.
CHP MYK toplantısında, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen için 'ihraç' talebi kararı çıktı.
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in "Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir" açıklamasına tepki gösteren Zeynel Emre, şunları kaydetti:
"Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen'in, butlan karşısında, butlan gelirse buna karşı sergileyeceğimiz tavır şu olur, bu olur şeklinde butlanı normalleştiren, böyle bir kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi bizim açımızdan, bizim partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir."
"PARTİ MECLİSİ KARARA BAĞLAYACAK"
Zeynel Emre, Öztürkmen hakkında kesin ihraç talebiyle ilgili karar alınacağını söyledi:
"Bu hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Kendisi milletvekilimizdir, Merkez Yönetim Kurulu'nda görüştük, Parti Meclisi'nin gündemine alacağız. Kendisinin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkini ilk toplantısında Parti Meclisi karara bağlayacak. Kendisi milletvekili olduğu için bu konuda yetki Parti Meclisi'nde."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi