Son Dakika | CHP'li Gaziantep milletvekili hakkında kesin ihraç talebi!

CHP MYK toplantısında, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen için 'ihraç' talebi kararı çıktı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in "Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir" açıklamasına tepki gösteren Zeynel Emre, şunları kaydetti:

"Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen'in, butlan karşısında, butlan gelirse buna karşı sergileyeceğimiz tavır şu olur, bu olur şeklinde butlanı normalleştiren, böyle bir kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi bizim açımızdan, bizim partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir."