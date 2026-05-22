Son Dakika | CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı

CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "irtikap" suçlaması gerekçesiyle gözaltına alındı.

E.Ö., 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için Albayrak'ın kendisinden 2,5 milyon lira talep ettiğini iddia etti.

H.P. de Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediği iddiasında bulundu.

Şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında "irtikap" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA GÖZALTINA ALINDI

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi, evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı.

Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.