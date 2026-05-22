Son dakika | CHP'den vatandaşlara çağrı! Genel Merkez'in önüne davet edildiler

CHP Ankara İl Başkanlığı, butlan kararının ardından bu akşam saat 20.30'da vatandaşları Genel Merkez binasının önüne davet etti.

İstinafın mutlak butlan kararı ile 47 sonra birinci parti olan CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmesinin ardından gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.

"BİRLİKTEYİZ BOYUN EĞMİYORUZ"

CHP Ankara İl Başkanlığı, 'boyun eğmiyoruz' diyerek sosyal medya hesabından vatandaşları akşam saat 20.30'da genel merkez binasının önüne davet etti. Sosyal medya hesabından paylaşılan duyuru şu şekilde oldu:

"Bugün; partimize, örgütümüzün iradesine ve baba ocağımıza sahip çıkma günüdür.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik hukuk dışı müdahalelere karşı; tüm örgütümüzü, üyelerimizi ve demokrasiye inanan herkesi CHP Genel Merkezi’nde buluşmaya davet ediyoruz.

Birlikteyiz. Omuz omuzayız.

Boyun eğmiyoruz.

22 Mayıs Cuma

20.30

CHP Genel Merkezi"

"CHP'LİLER KARAR VERENE KADAR BİNADAYIM"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin dünkü butlan kararının ardından geceyi genel merkezde geçiren CHP Lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından bu sabah yayımladığı yeni bir video ile net bir tutum sergiledi. Özel, yargı kararına meydan okuduğu açıklamasında,

"Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine, Ak Parti Yargı Kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, hiçbir yere gitmiyorum. Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz. Teslim olmayacağız!" ifadelerini kullandı.