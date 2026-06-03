Son dakika | Kılıçdaroğlu grup kürsüsüne çıkmak istiyor! Meclis Başkanlığı'na müracaat etti

Kılıçdaroğlu'nun butlan yönetiminin Merkez Yönetim Kurulu dün akşam ilk toplantısını yaptı. 23.00'a doğru sona eren toplantının ardından açıklamada bulunan butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, PM'nin toplanacağı tarihin 11 Haziran olduğunu duyurdu.

SARI: KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

Sarı, önümüzdeki Salı günü Kılıçdaroğlu'nun 'grup toplantısında' konuşacağını söyledi.

"Önümüzdeki dönemde daha pro aktif olmayı ve medyaya konuyu anlatmayı da uygun gördüğümüzü anlatmak istiyorum. Çarşamba günü Parti Meclisi'ni toplayacağız. PM'de biliyorsunuz sadece bizim çerçevemizle hareket eden arkadaşlar yok farklı fikirde olanlar da var. zengin içerikli olacağını düşünüyoruz. Salı günü grup toplantısı yapacağız. Sayın genel başkan konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı değerlendirmeler yapacak. Disiplin kurulu ilk toplantısını yapacak. parti organları çalışmaya başlamış olacak."

Sarı'nın açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkmak için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GRUP TOPLANTISININ OLMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

CHP lideri Özel, önümüzdeki salı günü hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümü olduğu için grup toplantısı yapmayacaklarını ancak 16 Haziran tarihinde yine kürsüde olacağını söylemişti.

DİYALOG HEYETİ OLUŞTURULACAK

Sarı, dün akşam yaptıkları toplantıda MYK içerisinden bir diyalog heyeti oluşturulacağını, kendilerinin de kurultaya karşı olmadıklarını savundu.

"Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. MYK içinden sayın Genel Başkanın oluşturduğu, uygun gördüğü bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Parti yöneten arkadaşların da uygun göreceği birileri varsa oturup konuşsunlar ve kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. "

YSK'NIN BUTLAN KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLAMASI

Sarı, butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı YSK üyesi için henüz atama yapılmadığını, YSK'nın bugün yaptığı butlan kararı hakkındaki gerekçeli kararı gördüklerini, nihai kararın Yargıtay'da olduğunu söyledi.

TGRT'YE YAPILAN TEŞEKKÜR

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Mahir Polat'ın TGRT'ye teşekküründen Kılıçdaroğlu'nun da rahatsız olduğunu, Polat'ın Kılıçdaroğlu'na yakın olmadığını köşesine almıştı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun bu iddiayı yalanladığını söyledi.

KEÇİÖREN BAŞKANININ YOLLADIĞI ÇİÇEKLER

CHP'den istifa eden ve AKP'ye geçeceği konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine tek tek tebrik çiçekleri gönderdi. Bu konu hakkında sorulan soruya yanıt veren Sarı, "Çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. Ben de yeni gördüm. Bir sembol veya siyasal iletişim değil. Biz öyle değerlendirmiyoruz. Çiçeği gönderen kişi muhatap olmalı." dedi.

CHP'Lİ 3 VEKİLİN KILIÇDAROĞLU İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME DE SORULDU

Butlan yönetiminin sözcüsü Sarı'ya, bugün Kılıçdaroğlu ile görüşen 3 vekil de soruldu. Sarı bu görüşmeyi şu şekilde açıkladı:

"Evet, ben aşağıya inerken o görüşme devam ediyordu. Arkadaşlarımız genel başkanımızı ziyarete geldiler. Yani bu görüşmeye başka anlamlar yüklemek doğru değil, böyle bir anlamı yok. Yani bir diyalog heyeti, heyetin bir parçası olarak bu arkadaşlarımızın değerlendirildiğine ilişkin bir durum söz konusu değil. Bu arkadaşlarımızın partiyle ilgili düşüncelerini Sayın Genel Başkan'a iletmek üzere yaptıkları bir ziyaret."



