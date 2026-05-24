Son dakika | CHP İstanbul'da sokağa çıkıyor

CHP Genel Merkezi'nde polis müdahalesi ve hareketlilik sürerken, CHP İstanbul'dan meydanlara inme hamlesi geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla parti örgütlerinin ve yurttaşların İstanbul'da üç bölgede toplanacağını açıkladı.

Çelik mesajında, "CHP HALKTIR, HALKIN DEDİĞİ OLUR. İstanbul üç bölgede meydanlarda! Halkın iradesine, demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkmak için meydanlardayız. Tüm halkımız davetlidir" ifadelerini kullandı.

24 Mayıs 2026, Pazar günü saat 19.00 için belirlenen buluşma noktaları şu şekilde açıklandı:

1. Bölge: Boğa Heykeli / Kadıköy

2. Bölge: Şişhane Metrosu / Beyoğlu

3. Bölge: CHP İlçe Başkanlığı / Bahçelievler

ÖZGÜR ÖZEL: ÇIKMAYACAĞIZ

İstanbul'daki sokağa inme kararının fitilini ateşleyen müdahale sırasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. Vatandaşlara seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz AK Parti’yi yenmek. Şimdi o hukuksuz kararı aldıkları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Kapılar kapandı direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Bu binayı tahrip etmek, ele geçirmek istiyorlar, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum."

BAKANLA GÖRÜŞMENİN ARDINDAN DEMİR KAPILAR KIRILDI

İstanbul'u harekete geçiren Ankara'daki olaylar, sabah saatlerinde Genel Merkez önünde yaşanan gerginlikle başladı. Alana çevik kuvvet ekipleri yerleştirilirken; CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Polis müdahalesi, bu görüşmenin hemen ardından başladı. Çevik kuvvet ekipleri, önce otopark girişindeki zincirleri, ardından da kilitli olan demir kapıyı kırarak Genel Merkez'e girdi.

BİNA İÇİNDE BİBER GAZI VE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kapıları kırarak içeri giren polis ekipleri, parti genel merkezi içerisinde partililere biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kapsülüyle müdahalede bulundu. İçeride bulunan partililer sıkılan gazdan etkilenirken, bina içi dumanla kaplandı. Müdahale sırasında görev yapan basın mensuplarını zorla dışarı çıkaran polis, parti binasının elektriklerini de kesti.