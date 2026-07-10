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Halk TV Türkiye Son dakika | CHP İstanbul İl Kongresi davasında karar! 'Tedbir' devam edecek

Son dakika | CHP İstanbul İl Kongresi davasında karar! 'Tedbir' devam edecek

Son dakika.. CHP 38. Olağan İl Kongresinin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim tarihine ertelendi. Mahkeme tedbir kararının devamına karar verdi. Karar ile Gürsel Tekin kayyumluğuna devam edecek.

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Son dakika | CHP İstanbul İl Kongresi davasında karar! 'Tedbir' devam edecek
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İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada, tedbir kararının devamına karar verdi. Gürsel Tekin görevine devam edecek, bir sonraki duruşma 16 Ekim’de görülecek.

Son dakika | CHP İstanbul İl Kongresi davasında karar! 'Tedbir' devam edecek - Resim : 1

YİNE ERTELEME KARARI ÇIKTI

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne karşı başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden alınmıştı. Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline yönelik açılan davada bugün yeni duruşma görüldü.

Mahkeme verdiği ara karar ile davanın 16 Ekim tarihine ertelenmesine, Gürsel Tekin'in kayyumluk görevine devam etmesine karar verdi.

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NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023'te CHP'nin İstanbul İl Kongresi düzenlenmiş, Özgür Çelik, 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Bir diğer aday Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

CHP'ye butlan kararı verilmesine neden olan ancak Yargıtay süreci devam eden 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından bir soruşturma da İstanbul İl Kongre seçimlerine açılmıştı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı vererek Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı.

Çelik'in yerine eski CHP milletvekili Gürsel Tekin başkanlığında 5 kişilik kayyum heyeti atanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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