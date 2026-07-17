Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

Son Dakika | Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

Son dakika haberi... Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Polikinliği'nin çatısında yangın çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

İstanbul Fatih'teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Polikliniği binasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan fakülte binasının çatısından yükselen alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü.

Son Dakika | Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın - Resim : 1

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kilometrelerce uzaklıktan gözüken alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yangın İstanbul İtfaiye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro