Son Dakika | Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın
Son dakika haberi... Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Polikinliği'nin çatısında yangın çıktı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İstanbul Fatih'teki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Polikliniği binasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerinden paylaşılan görüntülerde Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan fakülte binasının çatısından yükselen alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kilometrelerce uzaklıktan gözüken alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor. (DHA)
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi