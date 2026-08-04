Son dakika | Çerçeve yasa yarın Meclis'e sunulacak

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, süreç için parti ziyaretlerine devam ediyor.

Parti ziyaretleri kapsamında bugün CHP ile de bir görüşme yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" ele alındı.

YARIN SUNULACAĞINI DUYURDU

Gül ile yapılan görüşmenin ardından teklifin ne zaman Meclis Başkanlığına sunulacağına ilişkin yöneltilen soruya Gül, "Görüşmeler iyi gidiyor. Yarın inşallah veririz." dedi.

PARTİ ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Heyet bu görüşmenin ardından YENİ Parti heyetini ziyaret etti. Abdulhamir Gül'ü Murat Emir karşıladı. Görüşmenin sona ermesinin ardından açıklama yapan YENİ Partili Murat Emir, "AKP heyeti bize bir taslak sunmadı, içeriği paylaştı" ifadelerini kullandı.

İLK İMZAYI BAHÇELİ VERDİ

İmralı Süreci için TBMM'ye gelecek olan yasa teklifine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli imza verdi. Teklifi Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzaladı.

SÜREÇ YASASI HAKKINDA NE BİLİNİYOR

TBMM'ye yarın sunulması beklenen yasanın belli bir süre içerisinde geçerli olması planlanıyor. Yasanın genel bir af değil PKK mensuplarına yönelik şartlı bir program içeren bir uygulama yapması bekleniyor.

Kulislerdeki bilgilere göre, 5 yıl boyunca suç işlememe şartı ile PKK mensupları denetim içerisinde olacak. Örgüt yöneticilerin durumu da henüz netleşmedi. Son olarak Ankara kulislerinde üst düzey yöneticilerin Süleymaniye'de ikamet edeceği iddia ediliyordu. Sürecin başında yöneticilerin Avrupa'ya gönderileceği konuşuluyordu.