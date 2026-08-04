Son dakika | Çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu

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İktidarın terörsüz Türkiye süreci olarak adlandırdığı İmralı süreci kapsamında yürütülen çerçeve yasa trafiğinde önemli bir gelişme yaşandı. İmzaya açılan teklifin resmi adı gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre teklif, Meclis başkanlığına "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığıyla sunulacak.

ZİRVEDEN GECE DİPLOMASİSİNE: MARATON SÜRÜYOR

Teklife dair hazırlıklar çerçevesinde dün Meclis'te kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bir araya gelerek son hazırlıkları ele aldı.

Gece saatlerinde de temaslar devam etti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP ve DEM Parti heyetleriyle görüşmeler yaptı:

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve sürecin koordinatör isimlerinden Fethi Yıldız ile bir görüşme gerçekleştirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İmralı heyetinde yer alan avukat Faik Özgür Erol'un dahil olduğu heyetle 3,5 saate yakın bir görüşme yapıldı.

Süreç kapsamında HÜDA PAR ile de görüşmeler ve temaslar sağlandı.

YENİ PARTİ VE BUTLAN CHP'SİYLE GÖRÜŞME YAPILMASI BEKLENİYOR

İktidar grubunun hedefi teklifi ortak imza ile Meclise sunmak. Bu kapsamda bugün YENİ Parti ve butlan yönetimindeki CHP'nin grup toplantılarının yapılacağı günde muhalefetle temasların sürmesi bekleniyor.