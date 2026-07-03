Son dakika | Çankırı'da feci kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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İzzet Gümüşbuğa (43) idaresindeki otomobil, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Bozkır köyü mevkisinde karşı yönden gelen Remzi Akdemir'in (75) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hasan Salih Gümüşbuğa (12) olay yerinde hayatını kaybetti.

4 KİŞİ YARALANDI

Hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobildeki Çiğdem (30), Abdullah (5), Esma Betül (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5) yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Remzi Akdemir, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. (AA)