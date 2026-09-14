Son Dakika | Çağla Boz'a ev hapsi talebi: Uyuşturucudan alındı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz ile Avukat Emek Emre'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ÇAĞLA BOZ İÇİN EV HAPSİ TALEBİ

Gözaltı süreci tamamlanan Çağla Boz, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Boz hakkında mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

AVUKAT EMEK EMRE TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim olan Avukat Emek Emre ise savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 27 yaşındaki oyuncu Çağla Boz’un da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Soruşturma kapsamında 3 kişi, 13 Eylül’de gözaltına alınmıştı.

Bugün gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz ile avukat Emek Emre’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edilmişti.

27 yaşındaki Çağla Boz, “Kendi Düşen Ağlamaz” ve “Can Borcu” gibi dizilerde rol almıştı.