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Halk TV Türkiye Son Dakika | Çağla Boz'a ev hapsi talebi: Uyuşturucudan alındı

Son Dakika | Çağla Boz'a ev hapsi talebi: Uyuşturucudan alındı

Son dakika haberi... Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çağla Boz, hakkında ev hapsi uygulanmasına yönelik adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Son Dakika | Çağla Boz'a ev hapsi talebi: Uyuşturucudan alındı
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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz ile Avukat Emek Emre'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ÇAĞLA BOZ İÇİN EV HAPSİ TALEBİ

Gözaltı süreci tamamlanan Çağla Boz, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Boz hakkında mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

Son Dakika | Gözaltına alınan ünlü oyuncu Çağla Boz adliyeye sevk edildiSon Dakika | Gözaltına alınan ünlü oyuncu Çağla Boz adliyeye sevk edildi

Son Dakika | Çağla Boz'a ev hapsi talebi: Uyuşturucudan alındı - Resim : 2

AVUKAT EMEK EMRE TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim olan Avukat Emek Emre ise savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 27 yaşındaki oyuncu Çağla Boz’un da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Soruşturma kapsamında 3 kişi, 13 Eylül’de gözaltına alınmıştı.

Bugün gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz ile avukat Emek Emre’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edilmişti.

27 yaşındaki Çağla Boz, “Kendi Düşen Ağlamaz” ve “Can Borcu” gibi dizilerde rol almıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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