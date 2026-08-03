Son dakika | Büyükçekmece'de toprak kayması
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde binalar ile deniz arasındaki alanda toprak kayması meydana geldi. Göçük altında birilerinin kalmış olma ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Büyükçekmece'de binalar ile sahil şeridi arasında kalan alanda saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan Sahili'nde henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Emniyet güçleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çevrede güvenlik önlemleri alarak riskli bölgeyi emniyet şeridiyle çember içine aldı.
Toprak kaymasının yaşandığı bölgede, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri toprak altında kalma ihtimaline karşın hassas arama çalışması başlattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. (DHA)
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