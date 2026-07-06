Son Dakika | Butlan CHP'si 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti

Butlan yönetiminin CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplandı. Toplantıda, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 8 kişinin tedbir kararına yaptığı itiraz ele alındı. 8 kişinin tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Aralarında 7 il başkanı ile Avukat B.Y.'nin de bulunduğu isimler hakkındaki disiplin süreci tedbirli olarak devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Butlan YDK'sı geçtiğimiz haftalarda, ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir kararlarının kaldırılması yönündeki itirazlarını da reddetmişti.

Böylece söz konusu isimler hakkındaki tedbir kararlarının devamına hükmedilmişti.