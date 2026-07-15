Son dakika | Bursa'da orman yangını: Rüzgar alevleri büyüttü

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangında, alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi'ne doğru ilerledi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangına müdahale için bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (AA)

ORMAN YANGINI SIRASINDA DOĞRU DAVRANIŞ HAYAT KURTARIYOR

Türkiye'de yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kurak hava koşullarıyla birlikte orman yangınlarında da artış yaşanıyor. Uzmanlar, yangın anında yapılacak yanlış müdahalelerin hem can güvenliğini tehlikeye attığını hem de söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirterek, vatandaşların resmi ekiplerin uyarılarını dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

İLK YAPILMASI GEREKEN İHBAR

Ormanlık alanda duman ya da alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerekiyor. Yangının bulunduğu konumun doğru şekilde tarif edilmesi, ekiplerin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlayarak müdahale süresini kısaltıyor.

EKİPLER GELMEDEN MÜDAHALE ETMEYİN

Yetkililer, kontrol altına alınamayacak büyüklükteki yangınlara bireysel olarak müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin kısa sürede yayılabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların güvenli alanlara geçerek itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmalarına engel olmaması gerektiğini ifade ediyor.

TAHLİYE UYARILARI DİKKATE ALINMALI

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması halinde ilgili kurumların yaptığı tahliye çağrılarına gecikmeden uyulması önem taşıyor. Bölgeden ayrılırken yalnızca temel ihtiyaçların alınması, yolların acil müdahale araçlarına açık bırakılması ve resmi makamların yönlendirmelerinin takip edilmesi isteniyor.