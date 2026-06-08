Son dakika | Buca Belediyesi'nde başkanvekili seçimi için tarih belli oldu

İzmir Valiliği, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tutuklanması ve ardından görevden uzaklaştırılması kararının ardından, belediye başkanvekili seçimi için meclisin toplanacağı tarihi resmi bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

BUCA BELEDİYESİ'NDE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; Buca Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini seçmek üzere 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00’da olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Söz konusu seçim toplantısı, Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda organize edilecek.

İzmir Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 7 Haziran 2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00’da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir."