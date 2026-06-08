Son dakika | Buca Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tedbiren görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Duman'ın hakkında yürütülen adli süreç kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği belirtildi.

42 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Haziran'da İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon sırasında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP eski Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 54 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada elde edilen yeni bulgular doğrultusunda 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarılırken, dosyadaki toplam şüpheli sayısı 65'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Görkem Duman, Erhan Kılıç ve Çağdaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 42 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.