Son Dakika | Bolu Belediyesi'ne operasyon: Jandarma ekipleri binada!
Son dakika haberi... Bolu Belediyesi'ne yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Belediyeye bağlı şirketlerden Bol-Tur A.Ş.’ye yönelik operasyon kapsamında jandarma ekipleri binada arama yapıyor.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolu Belediyesi'ne ve belediyeye bağlı Bolu-Tur A.Ş.'ye operasyon düzenledi.
Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon kapsamında ekipler, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.’de arama gerçekleştiriyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi