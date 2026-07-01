Son dakika | Bolu Belediyesi'ne bir operasyon daha! Özel kalem müdürü de gözaltında

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu sabah jandarma ekipleri tarafından yapılan son operasyonda Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında olduğu en az 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA!

Bolunun Sesi'nde yer alan habere göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN DA TUTUKLU

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyeye yönelik 2 Mart tarihinde yardımcısı Süleyman Can ile beraber tutuklanmıştı. 28 Mart tarihinde CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonda aralarında Özcan'ın da olduğu 13 kişi irtikap suçlaması gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Tutuklu yargılanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla yargılandığı davada 29 Haziran tarihinde tahliye kararı verildi. Ancak Özcan, hakkındaki "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları nedeni ile cezaevinde tutulmaya devam ediyor