Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Bolu Belediyesi'ne bir operasyon daha! Özel kalem müdürü de gözaltında

Son dakika | Bolu Belediyesi'ne bir operasyon daha! Özel kalem müdürü de gözaltında

Bolu Belediyesi’ne bir operasyon daha yapıldı. Operasyonda özel kalem müdürünün aralarında olduğu birçok kişi gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | Bolu Belediyesi'ne bir operasyon daha! Özel kalem müdürü de gözaltında
Son Güncelleme:

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu sabah jandarma ekipleri tarafından yapılan son operasyonda Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında olduğu en az 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika | Bolu Belediyesi'ne bir operasyon daha! Özel kalem müdürü de gözaltında - Resim : 1

10 KİŞİ GÖZALTINDA!

Bolunun Sesi'nde yer alan habere göre Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN DA TUTUKLU

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyeye yönelik 2 Mart tarihinde yardımcısı Süleyman Can ile beraber tutuklanmıştı. 28 Mart tarihinde CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonda aralarında Özcan'ın da olduğu 13 kişi irtikap suçlaması gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | Tanju Özcan hakkında cinsel istismar davasında tahliye kararıSon Dakika | Tanju Özcan hakkında cinsel istismar davasında tahliye kararı

CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Tutuklu yargılanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla yargılandığı davada 29 Haziran tarihinde tahliye kararı verildi. Ancak Özcan, hakkındaki "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları nedeni ile cezaevinde tutulmaya devam ediyor

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bolu CHP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro