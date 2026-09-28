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Halk TV Türkiye Son dakika | Bolu Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması: 9 gözaltı

Son dakika | Bolu Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması: 9 gözaltı

Son dakika haberi... Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif ve iş yapan firmalara yönelik başlattığı "zimmet" soruşturmasında 9 kişi gözaltına alındı.

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Son dakika | Bolu Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması: 9 gözaltı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "zimmet" suçlamasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 9 kişihakkında gözaltı kararı verildi.

Yürütülen soruşturmanın, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ile bu kooperatifle ticari ilişki kuran ve iş yapan firmalara yönelik olduğu bildirildi.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma talimatı doğrultusunda Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Haklarında işlem başlatılan kooperatif yöneticileri ve firma yetkililerinden oluşan 9 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Aramaların ardından gözaltına alınan 9 kişinin jandarmadaki sorgu ve ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bolu Soruşturma
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