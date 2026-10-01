Son Dakika | Bolu Belediyesi soruşturmasında 6 tutuklama

Bolu Belediyesi iştiraklerinden Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ile Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bağlantılı olarak zimmet iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİDEN 3'Ü SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınanlar arasında Boltartek Şirketi Genel Müdürü Bahadır Acar ile Köroğlu Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı da yer aldı. Jandarmadaki ifade ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, aralarında Acar ve Çatladı'nın da yer aldığı 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ARALARINDA YÖNETİCİLERİN DE BULUNDUĞU 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemede hâkim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti; Boltartek Genel Müdürü Bahadır Acar, Kooperatif Başkanı Cevat Çatladı ile birlikte Fatih Demiral, Uğur Şirin ve Bayram Turhan'ın tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi.

DHA