Son Dakika | Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 7'si daha, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dün savcılığa sevk edilen 8 kişi ile bugün getirilen 7 kişinin işlemleri tamamlandı.

ÖZCAN İÇİN BİR TUTUKLAMA KARARI DAHA

Görevden uzaklaştırılan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T. ile yüklenici firmanın sahibi ve 2 çalışanının tutuklanmasına karar verdi. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'ndeki araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle, Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ve diğer belediye personeli ile temizlik şirketlerinin yetkilileri ve yüklenici firma yetkilileri olmak üzere 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FAZLA ÖDEME İDDİALARI

Teknik incelemede, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığının belirlendiği aktarılan bilirkişi raporunda, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen 19 ayrı hakediş kapsamında, MCY-Yeşilçam İş Ortaklığı'na fiyat farkı ve KDV dahil toplam 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 14'ü adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 6'sı savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

(AA)