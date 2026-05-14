Son dakika | Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tahliye oldu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 Mart’ta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 6 Nisan'da ise CHP’li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklanmıştı.

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ BAŞKAN YARDIMCISI TAHLİYE EDİLDİ

Avukatlarının itirazı sonrası Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in dün tutukluluk tedbiri kaldırıldı. Beykoz ve Özdemir, cezaevinden tahliye edildi. Beykoz’un adli tedbiri ev hapsi olarak belirlendi. Özdemir ise haftada 2 gün karakola gidip imza verecek. (DHA)