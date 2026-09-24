Son Dakika | Bodrum'da gece yarısı yangın çıktı: Çok sayıda ekip sevk edildi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde maki ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI: YANGININ YAYILMASI SÖZ KONUSU

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den yangına ilişkin açıklama geldi ve şu ifadeleri kullandı:

"Yangının çıktığı nokta ormanlık bir arazi. Bölgede şuan yoğun bir rüzgar var ve rüzgarla beraber de yangının yayılması söz konusu. Müdahaleler canla başla devam ediyor"

MAKİLİK ALANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 20.30 sıralarında İslamhaneleri ile Akyarlar mahalleleri arasındaki Bağla mevkisinde bulunan maki ve otluk alanda çıktı.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevleri ve dumanları görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz gönderildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve söndürmek için bölgedeki çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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