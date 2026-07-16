Son dakika | Beykoz Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 8 gözaltı

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklandığı soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Rüşvet ve irtikap iddiası ile yürüyen soruşturmanın ikinci dalgasında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; dosyadaki mevcut deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yeni isimlerin suçlara iştirak ettikleri iddia edildi.

Aralarında iş insanları, bir belediye meclis üyesi ile dönemin belediye çalışanlarının da yer aldığı toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

6 KİŞİ EMNİYETTE, 2 KİŞİ ARANIYOR

Savcılık kararının ardından düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, firari olduğu belirtilen 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.