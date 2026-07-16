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Halk TV Türkiye Son dakika | Beykoz Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 8 gözaltı

Son dakika | Beykoz Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 8 gözaltı

Son dakika... Görevden uzaklaştırılan eski başkan Alaattin Köseler dönemine ilişkin Beykoz Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturmasının ikinci dalgasında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Son dakika | Beykoz Belediyesi'ne 2. dalga operasyon: 8 gözaltı
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklandığı soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Rüşvet ve irtikap iddiası ile yürüyen soruşturmanın ikinci dalgasında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; dosyadaki mevcut deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yeni isimlerin suçlara iştirak ettikleri iddia edildi.

Aralarında iş insanları, bir belediye meclis üyesi ile dönemin belediye çalışanlarının da yer aldığı toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Savcılık kararının ardından düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, firari olduğu belirtilen 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gözaltı Operasyon
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