Son Dakika | Beykoz Belediyesi davasında bir tahliye kararı

Tutuklu CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yargılandığı Beykoz Belediyesi davasında, iş insanı Uğur İnci hakkında tahliye kararı verildi.

KÖSELER HAKKINDA TAHLİYE ÇIKMADI

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Beykoz Davası'nda tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuklu iş insanı Uğur İnci’nin tahliyesi kararlaştırıldı.

Bir sonraki duruşma 9-12 Ekim'de görülecek. (ANKA)

Alaattin Köseler

NE OLMUŞTU?

CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat 2025'te gözaltına alınmış ve 3 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eylül ayında cezaevinden tahliye olan Köseler, tahliyesinin üzerinden yaklaşık 30 saat geçmesinin ardından bir kez daha gözaltına alınmıştı. İkinci kez gözaltına alınan Köseler, 6 Eylül 2025'te bir kez daha tutuklanmıştı.

Öte yandan tutuklu yargılaması devam ederken, Temmuz 2026'nın başlarında Köseler hakkında yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında bu kez de "rüşvet alma" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlamalarıyla bir tutuklama kararı daha verilmişti.