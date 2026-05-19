Son dakika | Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Eski belediye başkan yardımcısı dahil 5 gözaltı

Türkiye yine CHP'li bir belediyeye yapılan operasyonla güne uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun 'rüşvet' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçları gerekçesi ile yapıldığı öğrenildi.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 5 GÖZALTI

Operasyonda belediyenin eski başkan yardımcısı dahil 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı. Soruşturmada henüz kaç kişi hakkında gözaltı kararı olduğu bilinmiyor. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Operasyon kapsamında ekiplerin aramalarının sürdüğü ve dijital materyallere de el konulduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Cevdet Çalı (Beşiktaş Belediyesi eski Başkan Yardımcısı)

(Beşiktaş Belediyesi eski Başkan Yardımcısı) Bülent Karakaş (Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi)

(Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi) Özlem Demir Karakaş (Sarbel Organizasyon Büro İşçisi)

(Sarbel Organizasyon Büro İşçisi) Oylum Işık (Beşiktaş Belediyesi eski CHP Meclis Üyesi)

(Beşiktaş Belediyesi eski CHP Meclis Üyesi) İlker Uluer (Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi)

Ayrıntılar gelecek....