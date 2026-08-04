Son Dakika | Bennu Gerede adli kontrolle serbest bırakıldı

Katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gerede, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda boynunda taşıdığı ve "portatif vibratör" olarak adlandırdığı kolye hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST

Gözaltına alınan Gerede, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. (DHA)

O PROGRAMA ERİŞİM ENGELİ

Bennu Gerede’nin katıldığı YouTube kanalına erişim engeli talebinde de bulunuldu. Kanaldaki soruşturmaya konu olan video artık Türkiye'den görünmeyecek.