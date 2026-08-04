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Halk TV Türkiye Son Dakika | Bennu Gerede adli kontrolle serbest bırakıldı

Son Dakika | Bennu Gerede adli kontrolle serbest bırakıldı

'Müstehcenlik' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Bennu Gerede, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son Dakika | Bennu Gerede adli kontrolle serbest bırakıldı
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Katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gerede, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda boynunda taşıdığı ve "portatif vibratör" olarak adlandırdığı kolye hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Bennu Gerede adli kontrolle serbest bırakıldı - Resim : 1

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST

Gözaltına alınan Gerede, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. (DHA)

Son Dakika | Bennu Gerede gözaltına alındıSon Dakika | Bennu Gerede gözaltına alındı

O PROGRAMA ERİŞİM ENGELİ

Bennu Gerede’nin katıldığı YouTube kanalına erişim engeli talebinde de bulunuldu. Kanaldaki soruşturmaya konu olan video artık Türkiye'den görünmeyecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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