Son dakika | Başkentte şafak operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde pazar yerinde yaşanan silahlı kavga, iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonun fitilini ateşledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, silah kullanan ve çevre güvenliğini tehlikeye atan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir grubun olay yerine araçla gelerek ateş açtığını, ardından diğer grubun aynı aracı takip ettiğini belirledi. Olaydan önce bölgeye keşif amacıyla geldiği tespit edilen araç da ele geçirilerek otoparka çekildi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ BASKIN

Araçtaki 4 şüphelinin kimliklerini belirleyen ekipler, şahısların saklandığı adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polisin diğer gruba yönelik çalışmasında da şüpheliler tespit edilerek yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 bin sentetik uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilerden birinin 10 yıl, diğerinin ise 4 yıldır arandığı ortaya çıktı.

8 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. H.Y., B.A., E.G., S.S., A.E., F.G., E.Ş. ve M.T., 'silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. (DHA)