Son dakika | Balıkesir'i dumanlar sardı: Orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kubaşlar Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yükselen duman dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. (DHA)

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