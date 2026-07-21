Son dakika | Balıkesir'i dumanlar sardı: Orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haberi... Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kubaşlar Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.
ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yükselen duman dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. (DHA)
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi