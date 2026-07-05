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Halk TV Türkiye Son dakika | Balıkesir’de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika | Balıkesir’de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... Balıkesir’in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kırsal Göçenler Mahallesi'ndeki bir orman dışı arazide, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Son dakika | Balıkesir’de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi - Resim : 1

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, ormana sıçradı. Alevler komşu Sarıfakılar Mahallesi'ne doğru ilerlerken; bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor. (DHA)

Son dakika | Balıkesir’de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi - Resim : 3

ORMAN YANGINLARI NEDEN ARTIYOR?

Son yıllarda orman yangınlarının sayısı ve etkisi giderek artıyor. Uzmanlara göre bunun başlıca nedenleri arasında iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları, uzun süreli kuraklık, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarlar yer alıyor. Bunun yanı sıra insan kaynaklı ihmaller, anız yakılması, söndürülmeyen kamp ateşleri ve sigara izmaritleri de yangın riskini önemli ölçüde artırıyor. Bu nedenle hem bireysel tedbirler hem de etkin yangın önleme çalışmaları büyük önem taşıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balıkesir Orman Yangını
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