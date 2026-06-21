Son dakika | Balıkesir'de orman yangını

Burhaniye'nin Taylıeli Mahallesi kırsalında, saat 09.53’te orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye su tankeri ve 47 personel sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Taylıeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, takviye olarak 4 helikopter daha gönderildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatlik çaba sonucu saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

Sarp arazideki yangına müdahalede hava unsurları etkili oldu. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 10 dönüm alan zarar gördü. (DHA-AA)

ORMAN YANGINLARINA KARŞI NE YAPILMALI?

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık, orman yangını riskini yükseltiyor. Uzmanlar, yangınların önlenmesinde bireysel tedbirlerin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

ATEŞ YAKILMAMALI

Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması, mangal yapılmaması ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması gerekiyor. Cam şişe gibi atıkların da yangına neden olabileceği belirtiliyor.

ÇEVRE TEMİZ TUTULMALI

Yangın riskini artıran kuru otlar, çöpler ve yanıcı maddelerin doğada bırakılmaması gerektiği vurgulanıyor. Vatandaşların çevre temizliğine özen göstermesi isteniyor.

DUMAN GÖRÜLÜRSE İHBAR EDİLMELİ

Ormanlık alanlarda duman veya alev fark edilmesi halinde durumun vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerekiyor. Yetkililer, erken ihbarın yangının büyümesini önlemede kritik rol oynadığını belirtiyor.