Son dakika | Balıkesir'de kabus yine başladı: Yangın ormanlık alana sıçradı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 5 Temmuz'da çıkan ve ekiplerin yoğun çalışmasıyla 6 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınının ardından bölgede yeniden yangın çıktı.

YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

İlçeye bağlı Akarsu Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 11 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 helikopter ile 84 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)

ORMAN YANGINI GÖRÜNCE NE YAPILMALI?

Artan orman yangınları, can ve mal güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Uzmanlar, orman yangınına tanık olan vatandaşların paniğe kapılmadan doğru adımları atmasının hem yangının büyümesini önleyebileceğini hem de ekiplerin daha hızlı müdahale etmesini sağlayabileceğini belirtiyor.

ORMAN YANGINI GÖRÜNCE İLK OLARAK İHBAR EDİN

Ormanlık alanda duman ya da alev fark eden vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangının bulunduğu konumu mümkün olduğunca net şekilde bildirmesi gerekiyor. Erken ihbar, yangına müdahalede kritik önem taşıyor.

KENDİ BAŞINIZA MÜDAHALE ETMEYİN

Yangın küçük görünse bile vatandaşların tek başına söndürmeye çalışmaması öneriliyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyebilen alevler, ciddi yaralanmalara ve can kayıplarına neden olabiliyor. Müdahale, eğitimli ekipler tarafından yapılmalı.

BÖLGEDEN GÜVENLİ ŞEKİLDE UZAKLAŞIN

Yangının bulunduğu alanda bulunan kişilerin rüzgarın yönünü dikkate alarak güvenli bölgelere yönelmesi gerekiyor. Dumanın yoğun olduğu alanlarda kalınmaması, mümkün olduğunca temiz havaya ulaşılması tavsiye ediliyor.