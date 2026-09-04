Son dakika | Balıkesir'de bir orman yangını daha! Rüzgar alevleri yaydı

Balıkesir'de son zamanlarda peş peşe çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Sındırgı ilçesi Çelebiler Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. (DHA)

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Orman yangınlarında erken ihbar ve hızlı müdahale büyük önem taşıyor. Vatandaşların alevlere bilinçsiz şekilde yaklaşmak yerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi gerekiyor.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü söndürme çalışmalarında ise rüzgarın yönü ve yangının yayılma hızı dikkate alınarak koordineli hareket ediliyor.