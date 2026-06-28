Son dakika | Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için 'ev hapsi' kararı

İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 25 Haziran Perşembe günü gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in Seferihisar Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Gözaltı sürecinin ardından Seferihisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Yiğit, adliyeye sevk edildi. Savcılık, Başkan Yiğit'i "tutuklama istemiyle" mahkemeye sevk etti. Mahkeme heyeti, Onur Yiğit hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmetti.

MECLİS ÜYESİNE TUTUKLAMA TALEBİ, MÜTEAHHİDE SERBESTLİK

Adli süreçte diğer şüphelilerle ilgili kararlar da netleşti. Başkan Yiğit ile birlikte adliyeye sevk edilen Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır da savcılık tarafından tutukluluk istemiyle mahkemeye gönderildi. Öte yandan, iki seçilmiş isimle birlikte adliyeye getirilen müteahhit E.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DÖRT İLDEKİ 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ev hapsi kararıyla sonuçlanan adli süreç, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan geniş çaplı operasyonlara dayanıyor. İzmir merkezli dört ilde eş zamanlı yürütülen soruşturmada, aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonlar sonucunda; Başkan Yiğit ve Başkan Yetişkin'in yanı sıra Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ile Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ve İnanç Karabulut'un da aralarında bulunduğu toplam 25 kişi gözaltına alınmıştı.