Son dakika | Baki Aydöner için tahliye kararı verildi

Halktv.com.tr- ÖZEL

Yaklaşık 1,5 saatlik gecikmeyle başlayan duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını saat 13.00’te açıkladı. Savcı, Baki Aydöner’in sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesini isterken; Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutukluluğunun "kuvvetli suç şüphesi" gerekçesiyle devamını talep etti. Mahkeme heyeti verilen aranın ardından ara kararını açıklayarak savcının talebi doğrultusunda Aydöner’i tahliye etti, Bahçetepe’yi cezaevinde tuttu.

BAHÇETEPE: YANIMDA AKP MECLİS ÜYESİ DE VARDI AMA SUÇLAMA BANA VAR

Duruşmada söz alan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, 16 aydır somut bir delil olmaksızın cezaevinde tutulduğunu vurguladı. Bahçetepe savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"İsmini dahi bilmediğim Aziz İhsan Aktaş’ın beyanı üzerine 16 aydır cezaevindeyim. Hayatımın en onurlu 16 ayını cezaevinde geçirdiğimi de belirtmek isterim. Kendime şu soruyu soruyorum; bırakın somut delili, kuvvetli suç şüphesini, hakkımda bir tek mağdur beyanı bile yok. Belediye başkanlığı dönemimizde ne beklettiğimiz ne hızlandırdığımız hiçbir işlem yoktur. Ben Türk Ceza Kanunu’na göre ‘fail’ olamıyorum ama ‘fail’ olamadığım dosyada 16 aydır cezaevindeyim."

Kendisine yöneltilen suçlamalardaki baz kaydı çelişkisine işaret eden Bahçetepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarafıma isnat edilen baz kayıtları ile ilgili de 1 Mayıs’ta işçi bayramını kutlamak için şantiyeye gitmiştim, yanımda AKP’li meclis üyesi de var, onun da baz kaydı aynı yerde… Bunların ispatı ile ilgili bir şüphe varsa lütfen o kişilerin benimle bazı var mı yok mu bakın. ‘Sıfır metre baz’ kadar saçma bir şey yok. Yanımda AKP meclis üyesi de var ama bana suçlama var. Aziz İhsan Aktaş’ı tanımıyorum. İsmini ilk defa Ocak 2025’te Twitter’dan öğrendim. Bir dakikalığına kendinizi benim yerime koysanız… Dünyada böyle insanların yaşadığından dahi haberdar değilim. Mağduriyetimin giderilmesini sizlerden talep ediyorum."

BAKİ AYDÖNER: İÇİNE GİRMEDİĞİM BİR ŞEYDEN DOLAYI 16 AYDIR TUTUKLUYUM

Duruşmada tahliye talebinde bulunan eski CHP PM Üyesi Baki Aydöner, önceki celsede ayrıntılı savunma yaptığını hatırlatarak kürsüde şunları kaydetti:

"Ben Aziz İhsan Aktaş’tam para almadım. İçine girmediğim bir şeyden dolayı 16 aydır tutukluyum. Alakam olmadığı halde tutuklu yargılanıyorum. Ben neyi karartacağım, nereye kaçacağım? Sağlığıma da kavuşabilmek için tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, Aydöner'in savunması ve sağlık durumu doğrultusunda tahliye kararı verdi.

2,5 AYDIR BİTMEYEN BİLİRKİŞİ RAPORU VE AVUKATLARIN İTİRAZLARI

Duruşmanın saat ilk bölümünde mahkeme başkanı, ilk celsede talep edilen bazı eksikliklerin giderildiğini ancak bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını, raporun duruşma arasında ekleneceğini bildirdi. Avukatların duruşma salonunun fiziki kapasitesinin yetersiz kalmasına yönelik itirazları üzerine mahkeme başkanı, karar duruşmasının büyük salonda yapılacağını belirtti.

Bahçetepe’nin avukatları, müvekkillerinin karartabileceği bir delil bulunmadığını ve kaçma şüphesinin olmadığını belirterek derhal tahliye istedi. Avukatlar, tutukluluğun devamı yönünde verilecek olası kararlarda "kuvvetli suç şüphesi", "delil karartma" ve "kaçma şüphesi" iddialarının somut gerekçelere dayandırılmasını talep etti.

Davanın 13-14 Temmuz tarihlerinde görülen ilk celsesinde tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu da duruşmada söz aldı. Aksoy’un kızının yurt dışında üniversite kazandığını belirten Avukat Koçoğlu, adli kontrol kapsamındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Baz kayıtlarının gerçeğe aykırı olduğunu daha önce kanıtladıklarını hatırlatan Koçoğlu, dosyanın 2,5 aydır bilirkişide bekletildiğini, bu sürede tamamlanamayan raporun duruşmadan üç gün sonrasına yetiştirilecek olmasının adli kontrol tedbirine gerekçe yapılamayacağını kaydetti.

İDDİANAMEDE 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından ayrılarak açılan 9 sanıklı davanın iddianamesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianamede Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" iddialarıyla 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bahçetepe ise yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

Davanın 13-14 Temmuz tarihlerindeki ilk celsesinde duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe, Baki Aydöner ve Erdal Celal Aksoy’un tutukluluklarının devamını talep etmişti. Heyet o celsede Bahçetepe ve Aydöner’in tutukluluğuna devam kararı verirken, cezaevinde sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’u tahliye etmiş ve duruşmayı 2 Ekim tarihine ertelemişti. Mahkeme, bugün görülen ikinci celsede ise Aydöner'in tahliyesine, Bahçetepe'nin ise tutukluluğunun sürmesine karar verdi.