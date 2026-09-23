Son dakika | Bakanlık açıkladı! 76 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

T.C. İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen geniş çaplı çalışmalar sonucunda toplam 76 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

76 SUÇLU YAKALANARAK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 kişi ile ulusal seviyede aranan 47 suçlu yakalandı. Açıklamada, yakalanan şahısların isimlerinin baş harflerine de tek tek yer verildi.

8 FARKLI ÜLKEDEN İADE SAĞLANDI

Suçluların izinin sürüldüğü ve iadelerinin sağlandığı ülkelerin başında 61 kişi ile Gürcistan geldi. Operasyonların gerçekleştirildiği diğer ülkeler ve getirilen kişi sayıları ise şu şekilde açıklandı:

Yunanistan: 4 kişi

Almanya: 4 kişi

Fransa: 2 kişi

ABD: 2 kişi

Ayrıca Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan da suçlular ülkeye geri getirildi.