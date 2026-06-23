Son Dakika | Akaryakıt sektörüne operasyon! 6 şirkete el konuldu 10 şirkete kayyum atandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt ve LPG sektörüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbar üzerine başlatılan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki benzer bir dosyanın da yetkisizlik kararıyla birleştirildiği soruşturmada, sahte fatura ve hayali ihracat yöntemleriyle vergi yükümlülüklerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç, kaçakçılık, vergi usulsüzlükleri ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadelenin ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) birlikte çalışma yürüttüğü kaydedildi.

ÖRGÜTÜN LİDER KADROSU VE HATAY DÖRTYOL TESPİTİ

Soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren BDY Grup firması ve bağlı şirketleri üzerinden yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Yapılan incelemelerde, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleri aracılığıyla bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin Hatay Dörtyol'da bulunan gümrüklü bölgede LPG kaçakçılığı yaptığı yönünde tutanak tutulduğu ve bu durumun bilirkişi raporuyla da kesinleştiği vurgulandı.

Operasyonun hedefleri arasında örgüt lideri olduğu öne sürülen Veysel Baday ile örgüt üst yöneticileri Sevda Baday ve Hasan Burak Güleş yer alıyor. Ayrıca Kasım Baday, Şeyhmus Baday, Mehmet Emin Baday, Serdar Asar, Mustafa Koca ve Yakup Köroğlu'nun da örgüt yöneticisi sıfatıyla soruşturmada adlarının geçtiği belirtildi.

Bu tespitler doğrultusunda kaçma, delilleri karartma, yok etme ve gizleme ihtimalleri göz önünde bulundurularak İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 27 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele, 5015 Petrol Piyasası ve Vergi Usul kanunlarına muhalefet ile Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

KAYYUM ATANAN 10 ŞİRKET BELLİ OLDU

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre haklarında işlem yapılan ve kayyum atanan şirketler şu şekilde sıralandı:

AVGAZ ENERJİ A.Ş.

BDY GROUP YATIRIM A.Ş.

BİRHAT İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

İSTANBUL LİKİT GAZ ENERJİ VE PETROL A.Ş.

LPGAS ENERJİ A.Ş.

PET GAZ A.Ş.

SETGAZ DEPOLAMA LPG PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. ŞT.

YİĞİTLER ÜRETİM VE ENEJİ A.Ş.

RAS OTOMOTİV İTH. İHR. A.Ş.

GLOBAL TERMİNAL HİZMETLERİ A.Ş.